Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine a expliqué cette déci­sion lors d’une confé­rence de presse à Londres, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

« Mes proches ont été très encou­ra­geants. Tout le monde m’a demandé : ‘Mais à quoi penses‐tu ?’ Et moi, je leur répon­dais : ‘C’est l’été, les enfants ne sont pas à l’école. C’est donc le moment idéal pour repartir sur les tour­nois, s’amuser un peu et voir ce qui se passe…’ Vous savez, dans toute cette aven­ture, je ne me mets aucune pres­sion. J’en ai déjà eu suffi­sam­ment dans ma carrière. Aujourd’hui, il y a telle­ment d’élé­ments qui entrent en jeu. C’est notam­ment l’oc­ca­sion pour mes enfants de me voir jouer, il y a aussi cette dimension‐là. Et puis être athlète, c’est proba­ble­ment l’une des plus belles choses qui soient. Avoir atteint le plus haut niveau et avoir encore l’op­por­tu­nité, peut‐être, de vivre cela une dernière fois, c’est quelque chose d’assez spécial et d’ex­ci­tant. Donc il y a aussi cet aspect. Concernant le simple, je ne peux ni dire oui, ni dire non pour l’ins­tant. J’ai encore besoin de m’en­traîner si je veux rejouer en simple. Nous verrons si j’ar­rive à ce niveau‐là, mais ce n’est pas mon chemin pour le moment. »