Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compétition avec une prochaine apparition en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin).
Associée à la pépite canadienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seulement 19 ans), la légende américaine a expliqué cette décision lors d’une conférence de presse à Londres, dont les propos sont relayés par L’Equipe.
« Mes proches ont été très encourageants. Tout le monde m’a demandé : ‘Mais à quoi penses‐tu ?’ Et moi, je leur répondais : ‘C’est l’été, les enfants ne sont pas à l’école. C’est donc le moment idéal pour repartir sur les tournois, s’amuser un peu et voir ce qui se passe…’ Vous savez, dans toute cette aventure, je ne me mets aucune pression. J’en ai déjà eu suffisamment dans ma carrière. Aujourd’hui, il y a tellement d’éléments qui entrent en jeu. C’est notamment l’occasion pour mes enfants de me voir jouer, il y a aussi cette dimension‐là. Et puis être athlète, c’est probablement l’une des plus belles choses qui soient. Avoir atteint le plus haut niveau et avoir encore l’opportunité, peut‐être, de vivre cela une dernière fois, c’est quelque chose d’assez spécial et d’excitant. Donc il y a aussi cet aspect. Concernant le simple, je ne peux ni dire oui, ni dire non pour l’instant. J’ai encore besoin de m’entraîner si je veux rejouer en simple. Nous verrons si j’arrive à ce niveau‐là, mais ce n’est pas mon chemin pour le moment. »
Publié le lundi 8 juin 2026 à 14:35