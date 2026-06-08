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Serena Williams sur son grand retour : « Mes proches m’ont demandé : ‘Mais à quoi penses‐tu ?’ Et moi, j’ai répondu : ‘C’est l’été, les enfants ne sont pas à l’école, c’est donc le moment idéal pour repartir sur les tour­nois, s’amuser un peu et voir ce qui se passe’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Après plusieurs mois de rumeurs, Serena Williams (44 ans) a confirmé son grand retour à la compé­ti­tion avec une prochaine appa­ri­tion en double sur le tournoi du Queen’s (du 8 au 14 juin). 

Associée à la pépite cana­dienne Victoria Mboko (déjà 9e mondiale à seule­ment 19 ans), la légende améri­caine a expliqué cette déci­sion lors d’une confé­rence de presse à Londres, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

« Mes proches ont été très encou­ra­geants. Tout le monde m’a demandé : ‘Mais à quoi penses‐tu ?’ Et moi, je leur répon­dais : ‘C’est l’été, les enfants ne sont pas à l’école. C’est donc le moment idéal pour repartir sur les tour­nois, s’amuser un peu et voir ce qui se passe…’ Vous savez, dans toute cette aven­ture, je ne me mets aucune pres­sion. J’en ai déjà eu suffi­sam­ment dans ma carrière. Aujourd’hui, il y a telle­ment d’élé­ments qui entrent en jeu. C’est notam­ment l’oc­ca­sion pour mes enfants de me voir jouer, il y a aussi cette dimension‐là. Et puis être athlète, c’est proba­ble­ment l’une des plus belles choses qui soient. Avoir atteint le plus haut niveau et avoir encore l’op­por­tu­nité, peut‐être, de vivre cela une dernière fois, c’est quelque chose d’assez spécial et d’ex­ci­tant. Donc il y a aussi cet aspect. Concernant le simple, je ne peux ni dire oui, ni dire non pour l’ins­tant. J’ai encore besoin de m’en­traîner si je veux rejouer en simple. Nous verrons si j’ar­rive à ce niveau‐là, mais ce n’est pas mon chemin pour le moment. »

Publié le lundi 8 juin 2026 à 14:35

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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