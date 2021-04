Alors que la cham­pionne améri­caine était restée mysté­rieuse sur sa program­ma­tion avant Roland‐Garros, le site Punto de break en a appris un peu plus via Patrick Mouratoglou. Selon son entrai­neur, Serena Williams dispu­tera unique­ment le tournoi de Rome (du 9 au 16 mai) avant son arrivée à Paris.

L’actuelle numéro 8 mondial est absente du circuit depuis la fin de l’Open d’Australie, où elle avait perdu en demi‐finale (3–6, 4–6) contre Naomi Osaka. De plus en plus rare sur le circuit, il est probable qu’elle se préserve désor­mais pour les plus grands tour­nois, comme un certain Roger Federer…