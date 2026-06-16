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Serena Williams, un retour qui pose question

Par
Laurent Trupiano
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Quand Serena a annoncé qu’elle reve­nait sur les courts à 45 ans, la planète tennis s’est d’abord enflammée en imagi­nant que l’Américaine allait nous embar­quer dans une aven­ture assez inédite. 

Or, si les rumeurs sont nombreuses, il parait presque évident que ce come back n’est qu’une histoire de famille, que la volonté de Serena est juste de se faire plaisir avec sa soeur d’au­tant qu’il est assez diffi­cile pour un orga­ni­sa­teur de leur refuser une invitation. 

On pense donc que les soeurs Williams vont tout simple­ment tenter d’être perfor­mantes à deux, et que leur but ultime est peut‐être de ranger leurs raquettes après avoir tenté de réalisé un exploit aux Jeux Olympiques de Los Angeles qui auront lieu en 2028. 

Cela peut paraitre long, mais elles ne sont plus à un ou deux ans près.

Publié le mardi 16 juin 2026 à 09:14

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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