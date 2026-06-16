Quand Serena a annoncé qu’elle reve­nait sur les courts à 45 ans, la planète tennis s’est d’abord enflammée en imagi­nant que l’Américaine allait nous embar­quer dans une aven­ture assez inédite.

Or, si les rumeurs sont nombreuses, il parait presque évident que ce come back n’est qu’une histoire de famille, que la volonté de Serena est juste de se faire plaisir avec sa soeur d’au­tant qu’il est assez diffi­cile pour un orga­ni­sa­teur de leur refuser une invitation.

On pense donc que les soeurs Williams vont tout simple­ment tenter d’être perfor­mantes à deux, et que leur but ultime est peut‐être de ranger leurs raquettes après avoir tenté de réalisé un exploit aux Jeux Olympiques de Los Angeles qui auront lieu en 2028.

Cela peut paraitre long, mais elles ne sont plus à un ou deux ans près.