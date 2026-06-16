Quand Serena a annoncé qu’elle revenait sur les courts à 45 ans, la planète tennis s’est d’abord enflammée en imaginant que l’Américaine allait nous embarquer dans une aventure assez inédite.
Or, si les rumeurs sont nombreuses, il parait presque évident que ce come back n’est qu’une histoire de famille, que la volonté de Serena est juste de se faire plaisir avec sa soeur d’autant qu’il est assez difficile pour un organisateur de leur refuser une invitation.
On pense donc que les soeurs Williams vont tout simplement tenter d’être performantes à deux, et que leur but ultime est peut‐être de ranger leurs raquettes après avoir tenté de réalisé un exploit aux Jeux Olympiques de Los Angeles qui auront lieu en 2028.
Cela peut paraitre long, mais elles ne sont plus à un ou deux ans près.
Publié le mardi 16 juin 2026 à 09:14