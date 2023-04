Rick Macci a été l’entraineur des soeurs Williams pendant plus de sept ans et notam­ment de Venus qu’il avait accueilli à son académie dès son plus jeune âge.

L’entraineur améri­cain s’est confié auprès de nos confrères de Tennis Infinity à propos de la fin de carrière de l’ainée. Et il pense que Venus mettra un terme à sa longue carrière de 29 ans avec un dernier double avec sa soeur « Queen Serena » qui sorti­rait donc de sa retraite offi­cia­lisée à l’US Open 2023.

« À mon avis, et je n’ai pas d’idée précise, je pense qu’elle prendra sa retraite à l’US Open. Je pense qu’elle jouera en double avec Serena. Et je pense qu’elles sorti­ront de la scène par la gauche à l’US Open. Je n’ai pas d’idée précise. Je me fie à mon instinct. Parce que je pense qu’avec les bles­sures, et elle s’est blessée à la hanche lors du dernier tournoi, c’est diffi­cile avec les bles­sures. Et je pense qu’elle sait qu’elle ne va pas gagner le tournoi. »