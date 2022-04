Célèbre bras droit de Nick Bolletieri, au sein de son académie à Bradenton, pendant plus de 30 ans, Gabriel Jaramillo a vu passer certains des plus grands cham­pions de ce sport : de Agassi à Sharapova en passant par Courier, Becker, Seles, Kournikova, Haas, Nishikori, Sampras, Ríos, Jankovic et Pierce.

Interrogé par nos confrères de Puntodebreak, l’entraîneur colom­bien est revenu sur un moment marquant de la carrière de Maria Sharapova lorsque celle‐ci a pris une double bulle par Marion Bartoli à l’âge de 13 ans.

« Elle était une joueuse spéciale, depuis qu’elle avait 9 ans. Elle semblait être une enfant inof­fen­sive… jusqu’à ce qu’elle prenne la raquette, alors elle a montré sa menta­lité de cham­pionne. Elle a toujours frappé la balle avec beau­coup de confiance. Je me souviens qu’à 14 ans, je l’ai vue perdre à l’Orange Bowl contre une Bartoli qui est restée sur la ligne de service pendant tout le match, sans reculer. Elle a perdu 6–0 et 6–0, c’était en décembre. Quand janvier est arrivé, nous nous sommes retrouvés à la première séance d’en­traî­ne­ment et je lui ai dit de s’en­traîner à servir, afin que la même chose ne se repro­duise pas. Elle est restée sérieuse et m’a répondu : ‘Je ne m’en­traîne pas pour jouer contre Bartoli, cela ne m’in­té­resse pas. Je m’en­traîne pour jouer contre Serena Williams’. À cette époque, Serena était déjà numéro 1, imaginez quand elle l’a battue en finale de Wimbledon à 18 ans, elle jouait ce match dans sa tête depuis au moins cinq ans. »