Après Daniil Medvedev, Andrey Rublev ou encore Anastasia Pavlyuchenkova, un autre très grand nom du tennis russe délivre un message de paix : Maria Sharapova.

« Chaque jour qui passe, je suis de plus en plus navré et profon­dé­ment attristé par les images et les histoires de familles et d’en­fants touchés par cette crise qui s’ag­grave en Ukraine. Je prie pour la PAIX et j’en­voie mon amour et mon soutien à tous ceux qui sont touchés », a écrit l’an­cienne numéro 1 mondiale, déten­trice de cinq titres du Grand Chelem.

Sharapova allie même le geste à la parole car elle va faire un don à Save the Children, une orga­ni­sa­tion qui fournit « de la nour­ri­ture, de l’eau et des kits d’aide aux personnes dans le besoin ». Et elle appelle sa commu­nauté à faire de même.