Depuis plusieurs jours, les dons et actions se multiplient en faveur des victimes des incendies en Australie. Le cri d’alarme de Nick Kyrgios a été entendu et Maria Sharapova a annoncé qu’elle allait effectuer un don de 25 000$ aux victimes. « Le mois de janvier en Australie est ma maison depuis 15 ans. Voir le feu détruire ces terres, ces familles, ces animaux me brisent le coeur » a posté la Russe sur son compte Twitter.

The month of January in Australia has been my 🏠 for the past 15 years. Watching the fires destroy the lands, it’s beautiful families and communities of animals is deeply💔. I would like to begin my donation at 25K. @DjokerNole, would you match my donation ?🙏🏻 #letsallcometogether

— Maria Sharapova (@MariaSharapova) January 5, 2020