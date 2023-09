Lors de la deuxième confé­rence annuelle « UNMATCHED : Gender Equity in Sports » orga­nisée récem­ment à Toronto, Maria Sharapova, retraitée depuis février 2020, a fait une appa­ri­tion remar­quée. Elle s’est notam­ment exprimée sur les nombreuses critiques que ses actions en dehors du tennis ont suscitées.

« Lorsque j’ai connu le succès à un jeune âge, j’ai été réel­le­ment surprise par l’in­térêt que susci­tait ma vie dans tous les domaines. J’ai dû me défendre à de nombreuses reprises. Il n’était pas popu­laire d’être plus qu’une simple joueuse de tennis – de s’in­té­resser à la mode, d’avoir sa propre ligne. Vous êtes dans ce bac à sable et vous n’avez pas le droit de jouer avec autre chose », a lâché la quin­tuple lauréate en Grand Chelem.