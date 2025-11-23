Récemment invitée de l’émission, The David Rubenstein Show, Maria Sharapova a été inter­rogée sur plusieurs sujets concer­nant sa carrière de joueuse professionnelle.

Et après avoir expliqué pour­quoi elle ne jouait plus du tout depuis sa retraite et évoqué la diffé­rence d’at­ti­tude entre Alcaraz et Sinner sur le coaching en match, la Russe a estimé que l’amitié entre deux athlètes concur­rentes n’avaient aucun sens pour elle.

« J’ai toujours été assez honnête sur la rela­tion entre deux athlètes. J’ai toujours trouvé très diffi­cile d’ex­primer l’idée de dire : « Tiens, et si on prenait un verre ou qu’on allait dîner pour grignoter un apéritif ? » Genre, alors que je vais tout faire pour te battre le lende­main, en levant mon poing devant toi, mais qu’a­près je vais te faire un câlin ? Ça n’a jamais vrai­ment eu de sens. »