133e joueuse mondiale à 32 ans, Maria Sharapova n’a pas été épargnée par les blessures ses dernières années. Opérée de l’épaule à plusieurs reprises, la Russe n’a jamais vraiment pu défendre ses chances à 100 % de ses capacités ses dernières saisons. Désormais entraînée par Riccardo Piatti, l’ancienne numéro 1 mondiale a soif de compétitions et semble déterminée à retrouver un certain niveau de jeu. Invitée par le tournoi de Brisbane, elle espère qu’il en sera de même avec l’Australian Open dont elle a remporté l’édition en 2008.

« Je sens que j’ai retrouvé ma motivation «

« Je suis enthousiasmé par la nouvelle année, je dois laisser derrière moi toutes les souffrances vécues en 2019, quand je n’ai pas pu gérer la douleur à l’épaule. Maintenant, je sens que j’ai retrouvé ma motivation, » a déclaré la femme aux cinq tournois du Grand Chelem. « L’idée de me retirer du tennis professionnel ne m’a jamais traversé l’esprit. J’ai toujours l’impression d’avoir beaucoup à donner sur le terrain, j’ai en moi ce feu qui me poussera à continuer d’essayer encore et encore. Mon épaule n’est pas parfaite après tant d’opérations. Mais si cela reste tel que je le ressens maintenant, je pense que je suis prêt à obtenir des résultats importants, si le corps me le permet. »