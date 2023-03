Lors d’un podcast derniè­re­ment, Maria Sharapova s’est exprimée au sujet de la carrière marke­ting d’une star de renom. Elle sait forcé­ment de quoi elle parle et elle veut mettre en garde les futurs cham­pions. C’est pour cela qu’elle se permet de faire une mise au point tout en donnant de précieux conseils.

« Quand vous êtes sur le circuit en tant que joueuse, il est forcé­ment diffi­cile d’avoir une réelle maitrise de la situa­tion, de comprendre ce que les gens attendent de voir, et surtout de savoir si c’est authen­tique et sincère. En fait le conseil que je donnerai c’est d’écouter les personnes dont vous êtes vrai­ment proche, de s’en­tourer de personnes solides et compé­tentes qui veillent sur vous. Pour grandir humai­ne­ment il faut aussi savoir choisir des parte­naires qui respectent vos valeurs et qui vont vous faire grandir en tant que personne. L’une des raisons pour lesquelles j’ai pu écono­miser de l’argent et sentir que je pouvais faire des inves­tis­se­ments intel­li­gents à l’avenir est que j’avais quel­qu’un qui me protégeait »