Retraitée des courts depuis février 2020, Maria Sharapova se consacre désormais à son business avec notamment la création de plusieurs marques. Lors d’une récente interview rapportée par Essentially Sports, l’ancienne numéro 1 mondiale est revenue sur les raisons de sa retraite sportive.

« Vous devez rechercher en vous-même et ce que vous ressentez. Aussi ce que votre corps vous dit et aussi ce que votre esprit vous dit. Vous pouvez avoir des influences et des personnes proches de vous qui peuvent vous guider pour prendre la bonne décision. Mais en fin de compte, vous conduisez votre carrière et vous devez être à l’aise pour prendre ces décisions. J’avais presque perdu le contact avec la compétition parce que j’étais toujours à la limite. Mon corps ne me permettait pas de profiter de mon métier. Pendant tant d’années, j’ai tout donné pour ce sport et je croyais juste qu’il fallait m’engager pour d’autres choses dans ma vie », a déclaré la Russe qui ne regrette pas la vie du circuit.