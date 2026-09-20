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Sharapova : « Pourquoi je ne joue plus au tennis ? Il y a des moments dans la vie où l’on a l’impression d’avoir été telle­ment bon dans ce domaine par le passé, qu’on ne peut plus ressentir ce que ça fait d’être la meilleure »

Par
Thomas S
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Retraitée du circuit profes­sionnel depuis 2020, Maria Sharapova est depuis devenue une femme d’af­faires reconnue, avec un porte­feuille d’en­tre­prises et d’in­ves­tis­se­ments estimé à plus de 200 millions de dollars. 

L’ancienne joueuse russe, qui a égale­ment lancé un podcast il y a quelques mois, a expliqué dans l’un des épisodes les raisons pour lesquelles elle ne jouait quasi­ment plus au tennis. 

« J’adore ce sport. Je le regarde. J’aimerais bien avoir plus de temps à y consa­crer, mais il y a des moments dans la vie où l’on a l’impression d’avoir été telle­ment bon dans ce domaine par le passé, et que, soit parce qu’on ne le pratique plus, soit parce que notre corps n’a plus cette tension, on ne peut plus ressentir ce que ça fait d’être le meilleur dans ce domaine. Pourquoi me contenter d’être en dessous du meilleur niveau alors que je peux faire d’autres choses dans ma vie qui me permettent de m’épanouir ? Même si c’est le meilleur entraî­ne­ment qui soit et que ça me rappelle tant de souve­nirs. La vitesse n’est plus là. Mes réflexes ne sont plus les mêmes. »

Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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