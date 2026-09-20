Retraitée du circuit profes­sionnel depuis 2020, Maria Sharapova est depuis devenue une femme d’af­faires reconnue, avec un porte­feuille d’en­tre­prises et d’in­ves­tis­se­ments estimé à plus de 200 millions de dollars.

L’ancienne joueuse russe, qui a égale­ment lancé un podcast il y a quelques mois, a expliqué dans l’un des épisodes les raisons pour lesquelles elle ne jouait quasi­ment plus au tennis.

Interesting excerpt from Maria Sharapova’s new podcast.



Sharapova talking about why she doesn’t play tennis much anymore. pic.twitter.com/8mi69sQsTE — Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) April 22, 2026

« J’adore ce sport. Je le regarde. J’aimerais bien avoir plus de temps à y consa­crer, mais il y a des moments dans la vie où l’on a l’impression d’avoir été telle­ment bon dans ce domaine par le passé, et que, soit parce qu’on ne le pratique plus, soit parce que notre corps n’a plus cette tension, on ne peut plus ressentir ce que ça fait d’être le meilleur dans ce domaine. Pourquoi me contenter d’être en dessous du meilleur niveau alors que je peux faire d’autres choses dans ma vie qui me permettent de m’épanouir ? Même si c’est le meilleur entraî­ne­ment qui soit et que ça me rappelle tant de souve­nirs. La vitesse n’est plus là. Mes réflexes ne sont plus les mêmes. »