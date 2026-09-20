Retraitée du circuit professionnel depuis 2020, Maria Sharapova est depuis devenue une femme d’affaires reconnue, avec un portefeuille d’entreprises et d’investissements estimé à plus de 200 millions de dollars.
L’ancienne joueuse russe, qui a également lancé un podcast il y a quelques mois, a expliqué dans l’un des épisodes les raisons pour lesquelles elle ne jouait quasiment plus au tennis.
Interesting excerpt from Maria Sharapova’s new podcast.— Tick Tock Tennis (@TickTockTennis) April 22, 2026
Sharapova talking about why she doesn’t play tennis much anymore. pic.twitter.com/8mi69sQsTE
« J’adore ce sport. Je le regarde. J’aimerais bien avoir plus de temps à y consacrer, mais il y a des moments dans la vie où l’on a l’impression d’avoir été tellement bon dans ce domaine par le passé, et que, soit parce qu’on ne le pratique plus, soit parce que notre corps n’a plus cette tension, on ne peut plus ressentir ce que ça fait d’être le meilleur dans ce domaine. Pourquoi me contenter d’être en dessous du meilleur niveau alors que je peux faire d’autres choses dans ma vie qui me permettent de m’épanouir ? Même si c’est le meilleur entraînement qui soit et que ça me rappelle tant de souvenirs. La vitesse n’est plus là. Mes réflexes ne sont plus les mêmes. »
Publié le dimanche 20 septembre 2026 à 14:26