Maria Sharapova, retraitée depuis février 2020, gère parfaitement bien sa reconversion. Elle est devenue une vraie businesswoman en l’espace de quelque mois. Elle a notamment lancé sa propre marque, « Sugarpova », et sa propre entreprise de protection solaire appelée « Sugargoop ».

« Il existe de nombreux points communs avec le sport et les affaires. Et quand vous êtes jeune, vous ne réalisez pas ces choses et vous savez, vous ne faites que frapper une balle jaune avec une raquette et vous le faites tous les jours. Mais quand tu vieillis et que tu deviens un peu plus intelligent, tu te rends compte que le tennis n’est pas qu’un sport », a constaté l’ancienne joueuse aux 5 titres du Grand Chelem, dans des propos rapportés par Essentially Sports.