Sharapova relève enfin le secret de ses cris !

L’ancien star russe du tennis mondial fait la une du Mag de l’Equipe. Un long repor­tage écrit par notre confrère Quentin Moynet revient sur ce person­nage qui a marqué l’his­toire de sport.

Interrogée au sujet des fameux cris qu’elle pous­sait à chaque frappe, Maria a enfin répondu alors même que cette habi­tude est devenue main­te­nant un clas­sique sur le circuit que ce soit chez les femmes comme chez les hommes.

« Ce cri, ce n’était pas une façon d’in­ti­mider les autres. J’ai commencé à le faire jeune. Cela faisait partie de ma tech­nique de respi­ra­tion et j’ai continué tout ma carrière sans même y penser »

