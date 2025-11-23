Récemment invitée de l’émission, The David Rubenstein Show, Maria Sharapova a été interrogée sur plusieurs sujets concernant sa carrière de joueuse professionnelle.
Et après avoir expliqué pourquoi elle ne jouait plus du tout depuis sa retraite et évoqué la différence d’attitude entre Alcaraz et Sinner sur le coaching en match, la Russe a estimé que l’amitié entre deux athlètes concurrentes n’avaient aucun sens pour elle.
« J’ai toujours été assez honnête sur la relation entre deux athlètes. J’ai toujours trouvé très difficile d’exprimer l’idée de dire : « Tiens, et si on prenait un verre ou qu’on allait dîner pour grignoter un apéritif ? » Genre, alors que je vais tout faire pour te battre le lendemain, en levant mon poing devant toi, mais qu’après je vais te faire un câlin ? Ça n’a jamais vraiment eu de sens. »
Publié le dimanche 23 novembre 2025 à 18:18