Retraitée des courts depuis 2020, Maria Sharapova se fait assez discrète dans les médias. Préférant se concen­trer sur ses diffé­rents busi­ness, la « Tsarine » est récem­ment revenue sur son adver­saire la plus coriace dans le podcast Never Stand Still, avec l’ani­ma­teur Dan Schulman.

« Serena Williams était l’ad­ver­saire la plus inti­mi­dante pour moi, et de loin. Quand j’étais jeune, j’ai perdu contre Monica Seles 6–0, 6–1, et je pensais vrai­ment avoir fait un bon match. Je suis sortie du court en braillant, je ne sais pas si j’avais 16 ou 17 ans, et j’ai dit à mon père, qui était mon entraî­neur à l’époque, que je pensais vrai­ment avoir bien joué. Je me suis complè­te­ment effon­drée (rires). Mais oui, Serena était certai­ne­ment la concur­rente la plus coriace, la plus diffi­cile et la plus constante à son niveau. »