Lauréate de son tout premier tournoi en carrière face à Maria Sakkari à Palerme, l’Egyptienne Maya Sherif a beau­coup parlé de la Tunisienne Ons Jabeur qui est une énorme source d’ins­pi­ra­tion pour toutes athlètes afri­caine. Un très bel hommage.

« Je ne suis pas du tout choqué par ce que fait Ons. C’est une grande cham­pionne et elle a brisé tant d’obs­tacles et je ne doute pas qu’elle soit menta­le­ment plus forte que tant de joueuses du top 10 et du top 50. Ici en Afrique, nous avons ce talent, que je ne pense pas que beau­coup d’autres possèdent. Étant à ce niveau élevé, Ons est menta­le­ment en avance sur tant de gens, que Dieu la bénisse. Je ne suis pas du tout surprise par ce qu’elle fait. Ce qu’elle fait me pousse vrai­ment vers l’avant. Je la vois jouer une finale de Grand Chelem et je pense qu’il est temps pour moi de me pousser encore plus fort. Je gagne un tournoi 250 et je pense déjà à ce qui va suivre. Elle me donne cette force inté­rieure ; J’ai la moti­va­tion de la suivre. »