Pam Shriver, ex‐numéro 3 mondiale, a appelé l’ATP et la WTA à mettre en œuvre la protec­tion de l’édu­ca­tion pour s’as­surer que les joueurs n’ont pas de rela­tions inap­pro­priées avec les entraî­neurs. Shriver explique dans le dernier épisode de The Craig Shapiro Tennis Podcast, qu’elle-même a fait l’expérience d’une rela­tion avec un entraî­neur toxique de 33 ans son ainé. C’est de là que vient son combat contre les rela­tions entraîneur‐joueur.

Cependant, Shriver s’est exprimé sur une excep­tion… Petra Kvitova qui a récem­ment annoncé son mariage avec Jiri Vanek : son entraîneur.

« Kvitova vient de se marier avec son entraî­neur de longue date Jiri Vanek, n’est‐ce pas ? Vous savez, elle est dans la tren­taine, ils se connaissent depuis le plus long­temps. Il y a des moments où ça ne me semble pas abusif. Je ne demande pas une inter­dic­tion géné­rale de toutes les rela­tions entre les joueurs et les entraî­neurs. Kvitova et Vanek étaient des adultes qui sont entrés dans une rela­tion consen­suelle. Mais quand les joueurs sont jeunes et qu’ils déve­loppent leur jeu, j’ai vrai­ment un problème avec ça. »