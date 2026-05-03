Le direc­teur de Punto de Break, le site de réfé­rence en Espagne a décidé dans un long mail de résumer la situa­tion au sujet de la ligne de conduite que respecte Marta Kostyuk depuis le début du conflit. Ses argu­ments sont d’ailleurs assez pertinents ».

Sobre el tema Kostyuk y que no salude a las rusas, quiero deciros una cosa ya que lo vengo viendo toda la semana, leyendo cientos de críticas hacia ella.



Desde un sofá, con tu tele, tu internet, tu cale­fac­ción y tu comida es fácil opinar sobre otros, sin saber NADA de lo que… https://t.co/yMEoXR2AA7 pic.twitter.com/50uIVPgtPi — José Morón (@jmgmoron) May 2, 2026

« À propos du sujet Kostyuk et du fait qu’elle ne salue pas les Russes, je veux vous dire une chose, vu que je le vois toute la semaine, en lisant des centaines de critiques à son encontre. Depuis un canapé, avec ta télé, ton internet, ton chauf­fage et ta nour­ri­ture, il est facile d’avoir un avis sur les autres, sans savoir RIEN de ce qui se passe vrai­ment. Les tennis­women russes n’ont pas la faute de la guerre, évidem­ment, mais il faut prendre en compte quelque chose qui change tout : les spor­tifs repré­sentent leur pays. Kostyuk repré­sente l’Ukraine, n’importe quelle tennis­woman russe, la Russie. Si Kostyuk serrait la main à une Russe, même si Andreeva n’a aucune faute, ce qui est le cas, vous savez ce que ça impli­que­rait ? Ça serait utilisé comme image contre les siens. Ce serait comme insulter son pays »