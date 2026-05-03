Le directeur de Punto de Break, le site de référence en Espagne a décidé dans un long mail de résumer la situation au sujet de la ligne de conduite que respecte Marta Kostyuk depuis le début du conflit. Ses arguments sont d’ailleurs assez pertinents ».
Sobre el tema Kostyuk y que no salude a las rusas, quiero deciros una cosa ya que lo vengo viendo toda la semana, leyendo cientos de críticas hacia ella.— José Morón (@jmgmoron) May 2, 2026
Desde un sofá, con tu tele, tu internet, tu calefacción y tu comida es fácil opinar sobre otros, sin saber NADA de lo que… https://t.co/yMEoXR2AA7 pic.twitter.com/50uIVPgtPi
« À propos du sujet Kostyuk et du fait qu’elle ne salue pas les Russes, je veux vous dire une chose, vu que je le vois toute la semaine, en lisant des centaines de critiques à son encontre. Depuis un canapé, avec ta télé, ton internet, ton chauffage et ta nourriture, il est facile d’avoir un avis sur les autres, sans savoir RIEN de ce qui se passe vraiment. Les tenniswomen russes n’ont pas la faute de la guerre, évidemment, mais il faut prendre en compte quelque chose qui change tout : les sportifs représentent leur pays. Kostyuk représente l’Ukraine, n’importe quelle tenniswoman russe, la Russie. Si Kostyuk serrait la main à une Russe, même si Andreeva n’a aucune faute, ce qui est le cas, vous savez ce que ça impliquerait ? Ça serait utilisé comme image contre les siens. Ce serait comme insulter son pays »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 10:58