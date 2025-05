Frédéric Verdier s’est exprimé dans l’émis­sion Sans Filet au sujet de l’an­nonce de la retraite de Caroline Garcia. Et pour aller plus loin, le jour­na­liste a établi une rétros­pec­tive sur l’en­semble de la carrière de la joueuse Française dont ses résul­tats en Grand Chelem, qu’il juge maigres comparé au palmarès de certaines de ses compa­triotes comme Mauresmo, Bartoli, Pierce ou encore Tauziat.

🏅 « Sur l’ère Open, Caroline Garcia est 5ème dans l’his­toire du tennis fran­çais derrière Mauresmo, Bartoli, Pierce et Tauziat. Caroline, il lui manque une victoire marquante en Grand Chelem pour être plus haut. »



« Sur l’ère Open, pour moi Caroline Garcia est 5ème (dans l’his­toire du tennis fran­çais) derrière Mauresmo évidem­ment, qui est en plus une numéro 1 mondiale, deux victoires en Grand Chelem, un Masters, Mary Pierce, deux victoires en Grand Chelem, Marion Bartoli, une victoire en Grand Chelem et Nathalie Tauziat, 3e mondiale et finale en Grand Chelem à Wimbledon. Pour moi c’est au‐dessus. Caroline, si vous regardez ses matchs en Grand Chelem, elle bat très peu de très grandes joueuses. C’est d’ailleurs pour ça que je garde toujours ce Masters et aussi la Fed Cup, c’est que moi je n’ai pas de souvenir énorme qui me vienne quand je pense à Caroline Garcia en Grand Chelem. On ne se dit pas ‘Ah bah oui, elle fait un match à Roland où elle tape la Top 10’, non. »