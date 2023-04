C’est chez nos confrères de Tennis Majors, un site très proche de Patrick Mouratoglou que Simon Halep a décidé de sortir du silence.

Dans ce bel entre­tien, la joueuse roumaine explique avec préci­sion pour­quoi tout cela prend beau­coup de temps et confirme aussi qu’elle veut revenir sur les courts.

Mais visi­ble­ment cela va prendre un peu de temps encore car l’ITF n’a jamais été convaincu des preuves qu’elle a peut produire.

Il reste que la première réponse de Simon Halep concer­nant son état mental actuel ne peut nous laisser indifférent.

« Je ne sais même pas comment je vais, puisque les derniers mois ont quand même été diffi­ciles et lourds sur le plan émotionnel. Le niveau de stress reste énorme car je n’aurais jamais pensé pouvoir me retrouver mêlée à une histoire de ce type. Je suis profon­dé­ment opposée au dopage et je défends les valeurs d’un sport propre. J’ai donc vrai­ment eu du mal à gérer ça au début. Avec le temps, j’ai essayé de rester calme et le réalité, c’est que je me sens bien au fond de moi car je sais que je suis propre et que je n’ai jamais consommé, en conscience, de produit interdit. Ça m’aide à aller mieux mais la période reste diffi­cile à vivre »