Simona Halep est dans la tour­mente depuis des mois, elle qui avait été suspendue pour dopage.

Son dernier match remonte au 7 octobre 2022, mais la situa­tion va peut‐être s’éclaircir pour la Roumaine entraînée par Patrick Mouratoglou, puis­qu’elle a pu se défendre devant le TAS (Tribunal arbi­tral du sport) ces derniers jours.

Les audi­tions se sont termi­nées ce 21 février, et Halep a ensuite publié un long message sur son compte Instagram, dévoi­lant son soula­ge­ment et son apai­se­ment, main­te­nant qu’elle n’a plus qu’à attendre la déci­sion du TAS.

« Le cauchemar que j’ai vécu pendant un an et demi est terminé. J’ai eu l’op­por­tu­nité de me défendre devant le TAS, pour montrer qu’il n’y a jamais eu aucune sorte de dopage. C’est ce que je répète depuis le premier jour. Maintenant j’at­tends leur déci­sion la tête haute, et je voulais remer­cier mes fans, les joueurs, les légendes de ce sport et mes spon­sors pour votre soutient incon­di­tionnel et vos messages pendant cette période déchi­rante. Cela voulait dire énor­mé­ment pour moi et cela m’a permis de conti­nuer à me battre chaque jour. Je parta­gerai la déci­sion dès que j’en aurai été informée. »

Désormais, Halep va pouvoir tourner la page sur cet période diffi­cile de sa carrière et de sa vie.