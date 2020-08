Ce mardi, Simona Halep a fait son grand retour à la compétition au tournoi de Prague. Pour son premier match officiel depuis près de 6 mois, la numéro 2 mondiale s’est imposée dans la douleur face à Polona Hercog, une joueuse qu’elle connaît depuis longtemps : « Je savais que ce serait difficile. Tous nos jeux étaient très durs et très longs. Elle me connaît assez bien, nous avons joué en junior. Elle change énormément de rythme, il m’était donc difficile de rentrer dans le match. Et sans public, ce n’est pas facile émotionnellement, mais nous devons nous adapter, nous vivons des moments difficiles, mais j’aime ça aussi. »

Simona Halep a également parlé des particularités de rejouer après une longue pause : « J’ai ressenti une tension dans mon dos après le premier set, bien qu’il ait été court et que j’aie bien joué. Après le deuxième set, je me suis senti fatigué. Mais je savais qu’elle était dans la même position, alors j’ai dû m’en tenir au plan et me battre. »