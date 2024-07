De retour sur les courts en mars dernier lors du tournoi de Miami après une suspen­sion d’un et demi pour dopage, Simona Halep a une fois de plus évoqué son calvaire judi­ciaire dans une inter­view accordée à We Are Tennis.

Et lors­qu’on lui a demandé ce qu’il fallait changer dans le système pour éviter des erreurs comme celle dont elle a été victime, la Roumaine n’a pas trop voulu se mouiller même si elle a tenu à séparer son cas à celui de Maria Sharapova, suspendue deux ans en 2016.

« Je ne peux pas dire ce qu’ils doivent changer. Ce n’est pas mon affaire, car je ne suis pas une profes­sion­nelle dans ce domaine. J’ai été contre le dopage toute ma vie. J’étais très bruyante, et cela m’est revenu. Beaucoup de gens me jugeaient parce que je parlais de Sharapova dans le passé. C’est un cas diffé­rent. Ce n’est pas la même chose. Les gens doivent le comprendre. Mais quoi qu’il en soit, les instances doivent faire quelque chose pour donner aux joueurs une chance de résoudre le problème, et s’il n’y a pas d’in­ten­tion, il est trop diffi­cile de traverser cela. »