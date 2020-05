Lors de son live aves les légendes Justine Henin, Mats Wilander et Boris Becker, Simona Halep, plutôt à l’aise, a vraiment surpris l’assistance quand elle a évoqué ce qu’elle ressentait à chaque fois qu’elle devait affronter Serena Williams : « En fait, je vais vous dire la vérité, j’ai toujours eu peur d’elle. Et franchement, je ne pensais pas pouvoir la battre sur herbe, pour moi c’était impossible, inconcevable. »

Justine Henin, qui a aussi dû affronter l’Américaine, a alors précisé le sentiment de la Roumaine : « Je comprends parfaitement ce qu’elle veut dire. A mon époque, c’était encore pire (rires) car elles étaient deux, Serena et bien sûr Venus qui était aussi impressionnante que sa petite soeur. Pour parvenir à oublier cette peur, j’essayais juste de me tenir « loin d’elles », de ne pas trop savoir ce qu’elles disaient. » Si face à Serena, la Belge présente un bilan légèrement négatif (6-8), c’est plus criant face à Venus (2-6) ce qui explique donc sa réaction.