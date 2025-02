À l’issue de sa défaite ce lundi soir en moins d’une heure face à l’Italienne Lucia Bronzetti (72e) au 1er tour du tournoi de Cluj‐Napoca, où elle était invitée, Simona Halep a annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière.

Simona Halep says goodbye one last time.



2 Grand Slam titles

2 time year‐end world #1

64 weeks as world #1

9 WTA 1000 titles

24 singles titles



Incredible career. pic.twitter.com/bmjmiElgtY