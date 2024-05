Suspendue pour dopage après l’US Open 2022, Simona Halep a fait son retour sur les courts cette saison lors du tournoi de Miami.

Initialement écartée jusqu’en 2026, le TAS (Tribunal Arbitral du Sport) a estimé que la Roumaine avait ingéré un produit par acci­dent, lui permet­tant de faire son retour plus tôt que prévu. Dans cette affaire, son entraî­neur de l’époque, Patrick Mouratoglou, est souvent pointé du doigt par certains observateurs.

Dans un entre­tien accordé à Tennis.com, l’an­cienne numéro une mondiale a tenu à remettre les choses au clair.

« Je suis tout à fait consciente qu’il ne s’agis­sait pas d’une erreur inten­tion­nelle, je veux dire qu’il ne voulait rien me faire de mal. J’ai entendu beau­coup de gens dire que j’avais été mani­pulée, mais ce n’est pas vrai. Patrick était mon entraî­neur et je fais toujours confiance aux personnes avec lesquelles je travaille, je crois vrai­ment que si vous ne faites pas confiance à votre équipe, vous ne pouvez pas être perfor­mant au plus haut niveau. J’ai donc fait confiance, bien sûr, j’ai travaillé dans son Académie et avec son équipe, tout allait bien, à aucun moment il ne m’a proposé de prendre quelque chose d’étrange ou de me donner quoi que ce soit. Nous avons été très clairs sur les problèmes de dopage, donc il n’a jamais rien fait volontairement. »