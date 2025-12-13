Fraichement retraitée depuis cette saison, Simona Halep est revenue sur sa carrière dans un entretien accordé à The National. La numéro un mondiale a été notamment questionnée sur sa suspension pour dopage survenue en août 2022, en marge de l’US Open.
Pour rappel, la Roumaine avait été testée positive au roxadustat, une substance interdite qui stimule la production de globules rouges, permettant d’augmenter l’endurance. Suspendue initialement jusqu’en octobre 2026, la double championne du Grand Chelem avait pu reprendre la compétition en mars 2024 au WTA 1000 de Miami, après que le motif de la contamination a été retenu.
« Le tennis ne m’a jamais fait de mal, absolument rien de mal. Il m’a seulement apporté de bonnes choses et de bons moments. Ce qui est arrivé est arrivé, et cela ne concernait que moi, sans que je ne commette aucune erreur. Heureusement, tout a ensuite été prouvé ».
Publié le samedi 13 décembre 2025 à 15:28