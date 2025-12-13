AccueilWTASimona Halep sur son affaire de dopage : "Ce qui est arrivé...
Simona Halep sur son affaire de dopage : « Ce qui est arrivé est arrivé, et cela ne concer­nait que moi, sans que je ne commette aucune erreur »

Fraichement retraitée depuis cette saison, Simona Halep est revenue sur sa carrière dans un entre­tien accordé à The National. La numéro un mondiale a été notam­ment ques­tionnée sur sa suspen­sion pour dopage survenue en août 2022, en marge de l’US Open. 

Pour rappel, la Roumaine avait été testée posi­tive au roxa­dustat, une substance inter­dite qui stimule la produc­tion de globules rouges, permet­tant d’aug­menter l’en­du­rance. Suspendue initia­le­ment jusqu’en octobre 2026, la double cham­pionne du Grand Chelem avait pu reprendre la compé­ti­tion en mars 2024 au WTA 1000 de Miami, après que le motif de la conta­mi­na­tion a été retenu.

« Le tennis ne m’a jamais fait de mal, abso­lu­ment rien de mal. Il m’a seule­ment apporté de bonnes choses et de bons moments. Ce qui est arrivé est arrivé, et cela ne concer­nait que moi, sans que je ne commette aucune erreur. Heureusement, tout a ensuite été prouvé ».

Publié le samedi 13 décembre 2025 à 15:28

