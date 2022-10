Opérée du nez le 13 septembre dernier et absente pour le reste de la saison, Simona Halep vient d’être suspendue à titre provi­soire par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA) à cause d’une viola­tion des règles antidopage.

Dans un commu­niqué publié sur son site internet, l’ITIA précise que la Roumaine « a fourni un échan­tillon lors de la compé­ti­tion à l’US Open en août 2022. L’échantillon a été divisé en échan­tillons A et B et l’ana­lyse ulté­rieure a révélé que l’échan­tillon A conte­nait du FG‐4592 (Roxadustat), qui est une substance inter­dite réper­to­riée dans la Liste des inter­dic­tions 2022 de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA). Les résul­tats d’ana­lyse anor­maux pour des substances non spéci­fiées entraînent une suspen­sion provi­soire obligatoire. »

En atten­dant que la joueuse demande éven­tuel­le­ment une analyse de l’échan­tillon B, elle devra rester à l’écart de tous les événe­ments de tennis orga­nisés par les instances diri­geantes du sport.