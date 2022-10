Stupeur dans le monde du tennis après l’an­nonce, ce vendredi, de la suspen­sion à titre provi­soire de Simona Halep après un test anti‐dopage positif lors du dernier US Open.

Ayant eu rapi­de­ment connais­sance de l’in­for­ma­tion, la Roumaine a publié dans la foulée un message sur ses réseaux sociaux dans lequel elle annonce vouloir se battre pour faire éclater la vérité : celle de son innocence.

« Aujourd’hui commence le match le plus diffi­cile de ma vie : un combat pour la vérité. J’ai été informée que j’ai été testée posi­tive pour une substance appelée Roxadustat en quan­tité extrê­me­ment faible, ce qui a été le plus grand choc de toute ma vie. Tout au long de ma carrière, l’idée de tricherie ne m’a jamais traversé l’es­prit une seule fois, car cela va tota­le­ment à l’en­contre de toutes les valeurs avec lesquelles j’ai été éduquée. Face à une situa­tion aussi injuste, je me sens complè­te­ment confuse et trahie. Je me battrai jusqu’au bout pour prouver que je n’ai jamais pris sciem­ment de substance inter­dite et j’ai la foi que tôt ou tard, la vérité écla­tera. Ce n’est pas une ques­tion de titres ou d’argent. C’est une ques­tion d’hon­neur et de l’his­toire d’amour que j’ai déve­loppée avec le jeu de tennis au cours des 25 dernières années. »

Absente pour le restant de la saison 2022 après une opéra­tion du nez pour mieux respirer, la joueuse entraînée par Patrick Mouratoglou pour­rait rester écartée des courts encore un bout de temps si l’échan­tillon B révèle la même chose que le A.