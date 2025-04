Retraitée depuis dix mois, et son dernier match à Roland‐Garros le 28 mai 2024, Alizé Cornet a décidé de reprendre du service. Et avant de faire son retour sur le WTA 125 de la Bisbal d’Emporda, en Espagne (31 mars au 6 avril), la Française a expliqué ne pas avoir l’in­ten­tion de rejouer sur la terre battue parisienne.

« Je ne vais pas jouer Roland‐Garros, avant d’évo­quer son état de forme avant sa reprise. Je me suis entraînée très dur pour être prête pour ce tournoi. Mon tennis est bien en place désor­mais mais je pense que le plus impor­tant est que je profite du temps que je passe sur le court. Je souris tout le temps, je me sens un peu comme une adolescente ! »