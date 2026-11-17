Connu pour avoir été 31e mondial mais également pour s’être engagé dans l’armée ukrainienne au moment de l’invasion de son pays par la Russie en 2022, Serhiy Stakhovsky est depuis quelques semaines le nouveau coach d’Elina Svitolina, qui s’est récemment inclinée en finale du Masters féminin face à Mirra Andreeva.
Et alors que la joueuse russe a tenu un très beau discours vis‐à‐vis de son adversaire lors de la cérémonie de remise des prix à Indian Wells, Stakhovsky a de son côté dénoncé un acte de manipulation via une story publiée sur son compte Instagram.
« Féliciter Elina tout en fermant les yeux sur le fait que son pays détruit l’Ukraine n’est pas un geste de « classe », c’est un acte de manipulation. Point final », a écrit l’ancien joueur ukrainien, peu sensible aux mots pourtant touchants de Mirra Andreeva.
Publié le mardi 17 novembre 2026 à 15:58