Connu pour avoir été 31e mondial mais égale­ment pour s’être engagé dans l’armée ukrai­nienne au moment de l’in­va­sion de son pays par la Russie en 2022, Serhiy Stakhovsky est depuis quelques semaines le nouveau coach d’Elina Svitolina, qui s’est récem­ment inclinée en finale du Masters féminin face à Mirra Andreeva.

Et alors que la joueuse russe a tenu un très beau discours vis‐à‐vis de son adver­saire lors de la céré­monie de remise des prix à Indian Wells, Stakhovsky a de son côté dénoncé un acte de mani­pu­la­tion via une story publiée sur son compte Instagram.

« Féliciter Elina tout en fermant les yeux sur le fait que son pays détruit l’Ukraine n’est pas un geste de « classe », c’est un acte de mani­pu­la­tion. Point final », a écrit l’an­cien joueur ukrai­nien, peu sensible aux mots pour­tant touchants de Mirra Andreeva.