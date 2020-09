En conférence de presse d’après-match, Sloane Stephens s’est réjouie que le circuit WTA soit composé de nombreuses femmes de couleur, d’autant plus très performantes.

« À l’heure actuelle, les leaders de notre sport sur le circuit féminin sont des femmes afro-américaines, ce qui est incroyable. Nous avons Naomi Osaka, Coco Gauff, Venus et Serena Williams, Madison Keys, moi et d’autres jeunes filles qui arrivent. Il y a une opportunité incroyable d’obtenir plus de femmes de couleur dans notre sport, le tennis fait beaucoup pour améliorer notre situation », a déclaré Sloane.

L’Américaine affrontera sa compatriote Serena Williams pour le 3ème tour. Un choc qui promet.