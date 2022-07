Dans un long entre­tien accordé au maga­zine Essence, Sloane Stephens évoque sa carrière et sa vie sur le circuit. Elle explique notam­ment qu’elle ne veut plus être la victime de la « dica­ta­ture » du clas­se­ment mondial.

« Pendant un certain temps, je n’étais que Sloane Stephens, la joueuse de tennis classée numéro X. Puis, avec le temps, j’ai appris à me valo­riser, à être Sloane, la personne, à comprendre que jouer au tennis est mon travail. Mon iden­tité comporte de multiples facettes, et mon clas­se­ment n’est donc pas une repré­sen­ta­tion exacte de qui je suis en tant que personne. Je crois toujours que le meilleur reste à venir, c’est pour­quoi je travaille dur chaque jour, avec cette convic­tion gravée dans mon esprit. Je ne me permets plus de stresser autant pour mon clas­se­ment, quelles que soient les circonstances »