Dans tous ses états depuis l’an­nonce de la suspen­sion provi­soire de Simona Halep à cause d’un test anti‐dopage positif lors du dernier US Open, la presse roumaine remue ciel et terre pour inter­roger ses proches et diffé­rents spécia­listes de la ques­tion. Récemment, le site roumain Observatornews a même réussi à récolter la réac­tion du papa de Simona, Stere Halep.

« Ce n’est pas une situa­tion facile à traverser ! Mais avec la foi et l’aide de Dieu, tout sera résolu. Et j’es­père que les instances compé­tentes rendront justice. Simona n’est donc coupable de rien du tout. Elle a pris quelque chose pour ses glandes, mais nous ne savons rien. Qui pres­cri­rait une chose pareille ? Simona n’a même pas de médecin personnel, n’en a jamais eu. Elle ne boirait jamais d’eau d’une bouteille à moins qu’elle ne l’ouvre elle‐même. Nous ne soup­çon­nons abso­lu­ment personne car le soupçon est le plus grand des péchés. Trahison ? Je ne sais pas qui c’est. Elle se sent trahie par ce qui se passe, pas néces­sai­re­ment par quel­qu’un. Nous sommes une famille qui ne soup­çonne personne tant que la pure vérité n’est pas connue. »