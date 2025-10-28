Officiellement qualifiée pour le Masters féminin (du 1er au 8 novembre à Riyad, en Arabie saoudite) suite à sa qualification en demi‐finales du WTA 500 de Tokyo, Elena Rybakina s’est immédiatement retirée du tournoi japonais en invoquant une douleur au niveau du dos.
Un forfait qui ne passe pas pour l’ancien joueur américain, Steve Johnson. Selon lui, la joueuse kazakhstanaise n’a pas respecté le tournoi et les fans en préférant se préserver pour les WTA Finals plutôt que de jouer le jeu jusqu’au bout.
« Je ne sais pas. Atteindre les demi‐finales, puis sonner la cloche comme pour dire : ‘J’ai réussi. Allez tous vous faire voir’. Je préfèrerais qu’elle aille sur le court et qu’elle perde 1 et 1. Se retirer est difficile à accepter. Tout d’abord, c’est vraiment impressionnant d’y arriver. Elle savait qu’elle devait atteindre les demi‐finales pour se qualifier pour les WTA Finals, et elle l’a fait. Et puis elle a battu deux joueuses qui l’avaient battue plus tôt cette année. Dès qu’elle a battu Mboko en quarts, j’ai l’impression qu’elle a quitté le court, qu’elle est allée directement chez le médecin et qu’elle a dit : ‘Merci, j’ai terminé, je ne vous reverrai plus jamais’ », a déclaré l’ex‐21e mondial dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major.
Publié le mardi 28 octobre 2025 à 11:33