Officiellement quali­fiée pour le Masters féminin (du 1er au 8 novembre à Riyad, en Arabie saou­dite) suite à sa quali­fi­ca­tion en demi‐finales du WTA 500 de Tokyo, Elena Rybakina s’est immé­dia­te­ment retirée du tournoi japo­nais en invo­quant une douleur au niveau du dos.

Un forfait qui ne passe pas pour l’an­cien joueur améri­cain, Steve Johnson. Selon lui, la joueuse kaza­khs­ta­naise n’a pas respecté le tournoi et les fans en préfé­rant se préserver pour les WTA Finals plutôt que de jouer le jeu jusqu’au bout.

« Je ne sais pas. Atteindre les demi‐finales, puis sonner la cloche comme pour dire : ‘J’ai réussi. Allez tous vous faire voir’. Je préfè­re­rais qu’elle aille sur le court et qu’elle perde 1 et 1. Se retirer est diffi­cile à accepter. Tout d’abord, c’est vrai­ment impres­sion­nant d’y arriver. Elle savait qu’elle devait atteindre les demi‐finales pour se quali­fier pour les WTA Finals, et elle l’a fait. Et puis elle a battu deux joueuses qui l’avaient battue plus tôt cette année. Dès qu’elle a battu Mboko en quarts, j’ai l’im­pres­sion qu’elle a quitté le court, qu’elle est allée direc­te­ment chez le médecin et qu’elle a dit : ‘Merci, j’ai terminé, je ne vous reverrai plus jamais’ », a déclaré l’ex‐21e mondial dans le dernier épisode du podcast, Nothing Major.