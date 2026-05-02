Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de son compa­triotes Sam Querrey et John Isner, Steve Johnson est revenu sur la petite forme d’Iga Swiatek, éliminée dès le tour­nième tour à Madrid malgré son chan­ge­ment d’entraîneur.

Et pour l’an­cien 21e mondial, il y a des raisons de s’inquiéter

« Je la clas­se­rais en cinquième posi­tion des meilleures joueuses actuelle sur terre battue, par respect, mais je ne pense pas qu’elle mérite vrai­ment cette place. Je la clas­se­rais ainsi au vu de ses résul­tats passés, mais je ne pense pas qu’elle soit la cinquième meilleure joueuse à l’heure actuelle. Je n’avais pas encore appuyé sur le bouton d’alarme jusqu’à cette semaine, mais nous l’avons offi­ciel­le­ment fait maintenant. »