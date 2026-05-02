Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de son compatriotes Sam Querrey et John Isner, Steve Johnson est revenu sur la petite forme d’Iga Swiatek, éliminée dès le tournième tour à Madrid malgré son changement d’entraîneur.
Et pour l’ancien 21e mondial, il y a des raisons de s’inquiéter
« Je la classerais en cinquième position des meilleures joueuses actuelle sur terre battue, par respect, mais je ne pense pas qu’elle mérite vraiment cette place. Je la classerais ainsi au vu de ses résultats passés, mais je ne pense pas qu’elle soit la cinquième meilleure joueuse à l’heure actuelle. Je n’avais pas encore appuyé sur le bouton d’alarme jusqu’à cette semaine, mais nous l’avons officiellement fait maintenant. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 16:16