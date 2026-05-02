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Steve Johnson sur Iga Swiatek : « Je n’avais pas encore appuyé sur le bouton panique jusqu’à cette semaine, mais cette fois, nous pouvons le faire »

Par
Thomas S
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United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Co‐animateur du podcast, Nothing Major, aux côtés de son compa­triotes Sam Querrey et John Isner, Steve Johnson est revenu sur la petite forme d’Iga Swiatek, éliminée dès le tour­nième tour à Madrid malgré son chan­ge­ment d’entraîneur.

Et pour l’an­cien 21e mondial, il y a des raisons de s’inquiéter

« Je la clas­se­rais en cinquième posi­tion des meilleures joueuses actuelle sur terre battue, par respect, mais je ne pense pas qu’elle mérite vrai­ment cette place. Je la clas­se­rais ainsi au vu de ses résul­tats passés, mais je ne pense pas qu’elle soit la cinquième meilleure joueuse à l’heure actuelle. Je n’avais pas encore appuyé sur le bouton d’alarme jusqu’à cette semaine, mais nous l’avons offi­ciel­le­ment fait maintenant. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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