Le président de la WTA ne lâche rien. Après la publi­ca­tion de photos puis d’une vidéo de Peng Shuaï sur les réseaux sociaux, Steve Simon a publié un commu­niqué pour faire le point sur la situation.

S’il se dit « heureux » dans un premier temps d’avoir des nouvelles, il veut que la situa­tion s’éclair­cisse encore davan­tage comme il l’a expliqué sur le site offi­ciel de la WTA : « Je suis heureux de voir les vidéos publiées par les médias d’État chinois qui semblent montrer Peng Shuaï dans un restau­rant à Pékin. Bien qu’il soit positif de la voir, il reste diffi­cile de savoir si elle est libre et capable de prendre des déci­sions et d’agir par elle‐même, sans coer­ci­tion ni inter­fé­rence exté­rieure. Cette vidéo seule est insuf­fi­sante. Comme je l’ai dit depuis le début, je reste préoc­cupé par la santé et la sécu­rité de Peng Shuaï et par le fait que l’al­lé­ga­tion d’agres­sion sexuelle est censurée. J’ai été clair sur ce qui doit se passer et notre rela­tion avec la Chine est à la croisée des chemins »