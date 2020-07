Patron de la WTA, Steve Simon s’est confié au quotidien The National sur l’incertitude qui règne concernant le retour du circuit. « Ce n’est pas une période normale et on doit fonctionner dans un monde imparfait, a expliqué le boss du circuit féminin. Mais on essaie de trouver une certaine équité dans une situation qui n’est pas idéale. »

L’ancien directeur d’Indian Wells donne sa vision sur la situation : « Tout est provisoire actuellement, mais nous sommes arrivés à un point où nous faisons le maximum et on utilise cette année comme un apprentissage. Comment allons-nous vivre avec ce virus ? Comment allons-nous repartir de l’avant ? Et il faut trouver une solution, tout en gardant le même objectif : garder tout le monde en sécurité. Il n’y aura probablement pas de retour à la normale avant 2022. On doit trouver une source de revenues pour nos joueuses et nos tournois pour qu’ils survivent. On ne veut pas perdre des sponsors et des diffuseurs. »

Enfin, il s’est prononcé sur la tournée asiatique qui constitue un enjeu majeur pour la WTA entre des gros tournois comme Wuhan et Pékin ou le Masters de Shenzhen. Problème, le gouvernement chinois a interdit l’organisation d’événements sportifs jusqu’à la fin d’année, une décision qui devrait condamner les tournois chinois. « Nous devrions savoir d’ici deux semaines si on pourra jouer en Chine ou pas cette année, a expliqué Steve Simon. On l’espère vraiment. Nous avons eu des discussions avec les autorités chinoises et ils ont évidemment une vision plus large que le tennis, nous devons la respecter et nous la respectons. Pour l’instant, on ne sait pas et je dirais que c’est du 50-50. »