Invité à réagir à la suspen­sion de deux ans de Simona Halep suite à un test anti­do­page positif lors du dernier US Open, le PDG de le WTA, Steve Simon, a récem­ment déclaré qu’il croyait en l’in­no­cence de la Roumaine malgré les conclu­sions de l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA).

« Je crois qu’elle n’a pas fait quelque chose inten­tion­nel­le­ment. Cela dit, je crois ferme­ment en notre programme anti­do­page, et je pense que c’est bien, et nos joueurs le soutiennent aussi. Et si vous demandez à Simona, elle le soutient. Je suis très confiant qu’au fur et à mesure que nous avan­çons dans le processus, la vérité écla­tera et nous y répon­drons en consé­quence. Mais j’ai beau­coup de sympa­thie pour Simona, car je ne remet­trai jamais en ques­tion son intégrité. »