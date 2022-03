Dans une inter­view accordée à la BBC Sport, le président de la WTA, Steve Simon, a clai­re­ment pris la défense des spor­tives et spor­tifs russes et biélo­russes. Le diri­geant améri­cain n’es­père pas que les gouver­ne­ments iront plus loin dans les sanc­tions contre les citoyens russes car il ne veut pas que les joueuses, dont il a la respon­sa­bi­lité, payent pour les actions de leur président.

« On ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve. Mais je peux vous dire que nous n’avons jamais interdit à des athlètes de parti­ciper à la tournée en raison des posi­tions poli­tiques que leurs diri­geants peuvent prendre. Il faudrait donc quelque chose de très, très signi­fi­catif pour que cela change (…) J’espère que nous conti­nue­rons à appli­quer des sanc­tions et à faire tout ce que nous pouvons pour obtenir la paix. Mais j’ai le senti­ment très, très fort que ces athlètes ne devraient pas être ceux qui sont péna­lisés par les déci­sions d’un pouvoir auto­ri­taire qui fait mani­fes­te­ment des choses terribles et répré­hen­sibles ».