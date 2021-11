Dans l’af­faire de la dispa­ri­tion de Peng Shuai, Steve Simon, le PDG de la WTA, fait preuve de fermeté et de courage. Il sait mieux que quiconque à quel point les enga­ge­ments commer­ciaux avec la Chine sont impor­tants. Mais ça ne le freine pas dans sa volonté de protéger une joueuse du circuit, en grand danger depuis son accu­sa­tion de viol contre un ex vice‐Premier ministre chinois.

« Ce qu’on veut, c’est une enquête trans­pa­rente. L’inverse serait un affront fait à nos joueuses et à toutes les femmes. Si ça venait à ne pas être le cas, on serait prêts à ne plus exercer nos acti­vités en Chine », a prévenu Steve Simon dans des propos rapportés par le New York Times.

La gestion du boss de la WTA est jusqu’ici hono­rable. Il n’y a plus qu’à espérer qu’elle abou­tisse à quelque chose de concret.