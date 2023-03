Choquée par les propos du patron de la WTA, Steve Simon, l’Ukrainienne Lesia Tsurenko (95e), prise d’une crise de panique, décla­rait forfait avant son 3e tour à Indian Wells contre la Biélorusse Aryna Sabalenka. Cette révé­la­tion combinée à l’en­trée sur le court d’Anastasia Potapova avec un maillot du Spartak Moscou a mis le feu aux poudres sur le circuit féminin, où la tension se fait ressentir confiait récem­ment Iga Swiatek.

Dans ce contexte, Steve Simon a dû s’ex­pli­quer au micro de la BBC. « Nous conti­nuons à faire tout ce que nous pouvons. Nous avons fait beau­coup pour nos athlètes, je sais qu’il y a une variété d’opi­nions à ce sujet. Ce qui se passe en Ukraine est répré­hen­sible. On ne peut en aucun cas le soutenir, pas plus que ce que fait le gouver­ne­ment russe. Nos condo­léances vont au plus haut niveau à tous les habi­tants de l’Ukraine et je ne pense pas qu’aucun d’entre nous puisse comprendre ce qu’ils traversent. Nous avons parlé direc­te­ment avec Anastasia et nous lui avons donné un aver­tis­se­ment pour qu’elle sache que ce n’était pas appro­prié et je ne pense pas que nous verrons d’autres cas de ce genre à l’avenir », a assuré le patron de la WTA.