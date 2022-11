Alors que le Masters féminin se déroule cette semaine à Fort Worth au Texas, l’af­faire Simona Halep continue de faire jaser. Au cours d’une inter­view accordée à l’Associated Press, le patron de la WTA, Steve Simon, a fait preuve de complai­sance envers la Roumaine, suspendue suite à un contrôle anti­do­page positif lors de l’US Open.

« Cela étant dit, je crois ferme­ment en notre programme anti­do­page, et je pense qu’il est bon, et nos joueuses le soutiennent aussi. Et si vous demandez à Simona, elle le soutient. Je suis persuadé qu’au fur et à mesure que nous avan­çons dans le processus, la vérité va éclater, et nous allons y faire face en consé­quence. J’ai beau­coup de sympa­thie pour Simona et je ne mettrais jamais en doute son intégrité. »