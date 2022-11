Steve Simon ne lâchera rien.

Un an après avoir décidé de suspendre tous les contrats entre la WTA et la Chine suite à l’af­faire Peng Shuai, portée disparue pendant des jours suite à des révé­la­tions d’agres­sions sexuelles concer­nant un haut respon­sable poli­tique chinois, le patron de l’as­so­cia­tion des joueuses de tennis n’a visi­ble­ment pas l’in­ten­tion de revenir sur ses posi­tions et cela même s’il doit s’as­seoir sur un petit pactole.

(Pour rappel, la WTA avait conclu un juteux contrat de 10 ans avec la ville de Shenzhen pour l’or­ga­ni­sa­tion du Masters de fin de saison.)

« Nous avons pris une déci­sion ferme et nous n’al­lons pas compro­mettre nos prin­cipes pour quoi que ce soit. Nous savions à quoi nous nous expo­sions, mais pour l’ins­tant nous n’en savons pas beau­coup plus sur Shuai Peng. Nous devons trouver une solu­tion bientôt, nous n’avons pas pu parler avec elle et nous savons seule­ment qui est à Pékin et en bonne santé », a déclaré Steve Simon au New York Times avant d’évo­quer des solu­tions pour l’avenir afin d’éviter une situa­tion comme sur cette édition 2022 à Fort Worth où les tribunes étaient parfois bien vides. « Nous n’al­lons pas conti­nuer à prendre des déci­sions d’un an. Ce n’est pas durable. S’il semble que nous ne pouvons pas retourner en Chine ou que nous ne sommes pas prêts à y retourner, alors je pense que nous allons créer une situa­tion pluri­an­nuelle, car nous en avons besoin pour l’entreprise. »