Au cours d’un entretien sur Instagram pour Eurosport avec Barbara Schett, Samantha Stosur confie qu’elle a plus de plaisir à jouer aujourd’hui par rapport à sa jeunesse et que cette crise pourrait entraîner un changement de mentalité : « Je pense que j’apprécie plus le tennis maintenant que quand j’étais jeune. L’expérience est excellente et elle y contribue. Et puis le coronavirus va probablement nous faire apprécier différemment tout ce que nous faisons le reste de l’année. »