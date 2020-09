Carla Suarez Navarro a publié une photo pour son anniversaire. La joueuse espagnole fête ses 32 ans. Des nouvelles qui font du bien après son annonce d’il y a quelques jours.

Carla avait annoncé sur son compte Twitter qu’elle souffrait du lymphome de Hodgkin, une forme de cancer rare. « L’équipe médicale parle de détection précoce et sa prolifération est curable et petite. La réaction sera immédiate et je continuerai un traitement de chimiothérapie pendant les six prochains mois. Le seul objectif pour moi actuellement est de suivre les conseils médicaux et je mettrai toute autre réalité en arrière-plan », avait-elle expliqué.