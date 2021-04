Dépassant les pronos­tics médi­caux les plus opti­mistes qui envi­sa­geaient une reprise pour l’US Open, l’Espagnole Carla Suarez Navarro a révélé lors d’une inter­view au Telegraph qu’elle espère non seule­ment parti­ciper à un 12e et dernier Wimbledon cet été, mais aussi se quali­fier pour les Jeux Olympiques de Tokyo ! C’est un rebon­dis­se­ment incroyable pour une athlète qui a dû mener son combat contre le cancer en pleine période de crise sanitaire.

Elle est désor­mais foca­lisée sur son retour à la compé­ti­tion, et à Wimbledon, où son dernier match était contre Serena Williams en 2019. Quelle que soit sa perfor­mance, le simple fait d’y parti­ciper, guérie, serait un magni­fique succès : « L’idée d’y jouer une dernière fois m’ins­pire, après avoir souf­fert d’une telle maladie. Je suis impa­tiente de vivre ce moment. »