La joueuse espagnole qui se bat contre un cancer compte bien revenir à la compétition. Elle a donné un bel entretien au Mundo Deportivo. Elle y parle de son combat et aussi de ses espoirs : « J’aimerais pouvoir jouer un Grand Chelem, évidemment en deuxième partie de saison. Et je regarde aussi pour voir si je peux me qualifier pour les Jeux olympiques. La date limite se situe à Roland Garros et je sais que ne pourrai pas jouer avant. Si je suis dans la liste des qualifiés, j’aimerais y aller. J’ai un classement protégé, le numéro 68, et le cut sera entre la position 60 et 70. Je veux aussi jouer une partie de la tournée américaine, et c’est tout. Mon intention est de parvenir à jouer trois ou quatre tournois. »